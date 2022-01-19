РФ почти завершила стягивание войск к границе с Украиной: в регионе сейчас более 127 тыс. российских военных, - CNN

Об этом CNN сообщило Министерству обороны Украины.



"Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет более 106 тыс. человек личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющей общая численность составляет свыше 127 тыс. военнослужащих", - говорится в оценке украинской разведки.



По данным Минобороны, в конце декабря 2021 года и в январе 2022 года Россия перемещала к границе запасы боеприпасов, полевые госпитали и службы безопасности, что, как говорится в оценке, "подтверждает подготовку к наступательным действиям".



Кроме того, активизировалась разведывательная деятельность РФ против Украины: у границы развернули дополнительные подразделения радиосвязи и спутниковой связи. А по сравнению с 2021 годом количество разведывательных полетов вдоль границы выросло втрое.



Как сообщает издание, по состоянию на середину января 2022 г. вблизи Украины находится 36 оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которые поражают цели на расстоянии 500-700 км и могут быть использованы для уничтожения жизненно важных объектов.



РФ стянула не только войска к границе, но и поддерживает на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей более 35 тыс. сепаратистов и содержит около 3 тыс. собственных военных.



Также разведка сообщает, что вдоль северной границы с Беларусью, являющейся ключевым союзником Кремля, теперь появилась новая потенциальная линия фронта.



"Территорию Беларуси следует рассматривать как полноценный театр военных действий, который Россия может использовать для расширения агрессии против Украины", - говорится в документе украинской военной разведки.



В Минобороны подчеркнули, что ситуация сложная, поскольку Россия "пытается расколоть и ослабить Европейский Союз и НАТО". Кроме того, РФ пытается ограничить попытки США способствовать безопасности в Европе.

Как сообщала украинская разведка, Командование ВС РФ на территории ОРДЛО наращивает интенсивность боевой подготовки оккупационных войск и проводит сборы командиров рот, батарей и корректировщиков артиллерийского огня.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину и на сегодняшний день отсутствуют риски полномасштабной войны в Европе.