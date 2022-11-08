Об этом сообщает Sky News со ссылкой на анонимный источник безопасности.

В распоряжении британского телеканала оказались снимки, на которых зафиксировано движение двух российских самолетов Ил-76 20 августа в Тегеране. Журналисты утверждают, что они перевезли наличные и образцы захваченного в Украине вооружения – британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger.

По словам источника, оружие будто бы было частью партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных, которая "попала в российские руки".

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Издание сообщает, что, вероятно, ее передали иранскому Корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий.

Как добавил источник, в ответ на поставки западного оружия и наличные деньги Иран передал России более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136, используемых РФ для поражения Украины, а также 60 меньших беспилотников Shahed-131 и шесть 6, способных сбрасывать боеприпасы.

Кроме этого, по данным источника Sky News, за последние несколько дней между Тегераном и Москвой была достигнута договоренность о дальнейших поставках беспилотников на сумму 200 миллионов евро.

4 ноября стало известно, что представители США осуществляют проверки использования Украиной западного оружия в последние несколько месяцев и пока не выявили признаков того, что оно перенаправляется не по назначению.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны . В то же время глава МИД Ирана утверждал, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины.

6 ноября в Институте изучения войны предположили, что за поставки дронов-камикадзе Иран будет просить Россию о помощи со своей ядерной программой , используя таким образом ее зависимость.

6 ноября спецпредставитель США по Ирану заявил , что Тегеран поставлял России дроны уже во время войны.