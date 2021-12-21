РФ планирует вторжение в Украину в канун католического Рождества, - Daily Star

Об этом пишет британский таблоид Daily Star со ссылкой на собственные источники в разведке.

В издании отмечают, что Россия планирует вторжение в канун Рождества военным контингентом в 100 тысяч военнослужащих, сосредоточенных на границе с Украиной.



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Министерство обороны и Министерство иностранных дел Британии отказались комментировать, какие действия Великобритания может предпринять в случае вторжения России, которое выглядит очень вероятным.

В Daily Star подчеркнули, что дата в канун Рождества может быть неслучайной. Дескать, именно в этот день в 1979 году Советский Союз вторгся в Афганистан. При этом СССР полностью вывел свои войска из страны только через десять лет.