РФ планирует вторжение в Украину в канун католического Рождества, - Daily Star
Россия планирует вторжение в Украину в Сочельник 24 декабря, в 42-ю годовщину введения советских войск в Афганистан
Об этом пишет британский таблоид Daily Star со ссылкой на собственные источники в разведке.
В издании отмечают, что Россия планирует вторжение в канун Рождества военным контингентом в 100 тысяч военнослужащих, сосредоточенных на границе с Украиной.
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Министерство обороны и Министерство иностранных дел Британии отказались комментировать, какие действия Великобритания может предпринять в случае вторжения России, которое выглядит очень вероятным.
В Daily Star подчеркнули, что дата в канун Рождества может быть неслучайной. Дескать, именно в этот день в 1979 году Советский Союз вторгся в Афганистан. При этом СССР полностью вывел свои войска из страны только через десять лет.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границам Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
- Немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которое будет разворачиваться в три фазы.
- Советник президента США Джейк Салливан заявил, что президент России Владимир Путин пока не принял решение о вторжении в Украину.
- В Великобритании заявили, что вряд ли отправят войска в Украину в случае вторжения РФ.
- Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны хотят поддерживать диалог с Россией.
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