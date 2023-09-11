РФ планирует возобновить производство советских танков Т-80 с нуля

Об этом в эфире российского пропагандистского шоу сообщил генеральный директор оборонного концерна Александр Потапов, пишут РБК-Россия и Вести.

"Это задача. По крайней мере, военные дали ее нам", - ответил Потапов на вопрос о возобновлении производства Т-80.

Уралвагонзавод работает над вопросом с российским министерством промышленности, потому что для этого нужны новые мощности.

Министерство намерено модернизировать танки до уровня Т-80БВМ. Сообщается, что эта российская техника приспособлена для операций при низких температурах, оснащена многоканальным прицелом наводчика, 125-мм пушкой, модифицированным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с., стабилизатором оружия и устройством наблюдения за водителем.

Известно, что Т-80 выпускался на Омском заводе транспортного машиностроения во второй половине XX века. После развала СССР предприятие перестало получать гособоронзаказ и превратилось в так называемый танкоремонтный завод. С 2017 года предприятие производит капитальный ремонт возвращенных с хранения танков и модернизирует их до версии Т-80БВМ.