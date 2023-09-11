РФ планирует возобновить производство советских танков Т-80 с нуля
Российский концерн "Уралвагонзавод" работает над возобновлением производства советских танков серии Т-80 с нуля
Об этом в эфире российского пропагандистского шоу сообщил генеральный директор оборонного концерна Александр Потапов, пишут РБК-Россия и Вести.
"Это задача. По крайней мере, военные дали ее нам", - ответил Потапов на вопрос о возобновлении производства Т-80.
Уралвагонзавод работает над вопросом с российским министерством промышленности, потому что для этого нужны новые мощности.
Министерство намерено модернизировать танки до уровня Т-80БВМ. Сообщается, что эта российская техника приспособлена для операций при низких температурах, оснащена многоканальным прицелом наводчика, 125-мм пушкой, модифицированным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с., стабилизатором оружия и устройством наблюдения за водителем.
Известно, что Т-80 выпускался на Омском заводе транспортного машиностроения во второй половине XX века. После развала СССР предприятие перестало получать гособоронзаказ и превратилось в так называемый танкоремонтный завод. С 2017 года предприятие производит капитальный ремонт возвращенных с хранения танков и модернизирует их до версии Т-80БВМ.
- 22 августа в ISW сообщали, что российским войскам, особенно 20-й и 2-й общевойсковым армиям, действующим на востоке Украины, не хватает легкой транспортной техники. Это мешает им эффективно действовать и снижает их моральный дух.
- Также Reuters со ссылкой на западного чиновника заявляло, что Россия, вероятно, сможет увеличить производство артиллерии в ближайшие несколько лет примерно до 2 млн снарядов в год, что почти вдвое превышает предыдущие ожидания Запада, но это все еще не отвечает потребностям Москвы для войны в Украине. .
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