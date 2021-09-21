РФ планирует увеличить военные расходы в следующем году на 400 млрд рублей, - проект бюджета
Россия планирует увеличить расходы на военные нужды в 2022 году на 400 млрд рублей (около $5,476 млрд)
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета РФ, передает "Радио Свобода".
Согласно документу, в общей сложности военные расходы России в 2022 году составят более 3,5 трлн рублей (около $47,915 млрд).
Читайте также. Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень
Кроме того, проектом госбюджета РФ предусматривается, что в 2024 году расходы на военные нужды увеличат еще на 300 млрд рублей (около $4,1 млрд).
В общей сложности власти РФ планируют потратить на военные нужды в течение ближайших трех лет 10,8 трлн рублей (около $47,915 млрд).
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о увеличения оборонного бюджета.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на 2022 запланировано рекордное в истории финансирования сектора безопасности и обороны.
- В Конгрессе США предлагают увеличить оборонную помощь Украине на $ 50 млн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное