РФ планирует увеличить военные расходы в следующем году на 400 млрд рублей, - проект бюджета

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета РФ, передает "Радио Свобода".



Согласно документу, в общей сложности военные расходы России в 2022 году составят более 3,5 трлн рублей (около $47,915 млрд).



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Кроме того, проектом госбюджета РФ предусматривается, что в 2024 году расходы на военные нужды увеличат еще на 300 млрд рублей (около $4,1 млрд).



В общей сложности власти РФ планируют потратить на военные нужды в течение ближайших трех лет 10,8 трлн рублей (около $47,915 млрд).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о увеличения оборонного бюджета.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на 2022 запланировано рекордное в истории финансирования сектора безопасности и обороны.

В Конгрессе США предлагают увеличить оборонную помощь Украине на $ 50 млн.