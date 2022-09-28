РФ планирует созвать Совбез ООН из-за "провокации" вокруг "Северных потоков"

Об этом говорится в твите МИД России с заявлением пресс-секретаря ведомства Марии Захаровой.

Захарова написала, что заседания хотят созвать в связи с "провокациями" вокруг трубопроводов.

Известно, что в ночь на понедельник, 26 сентября, в газопроводе "Северный поток-2" произошло внезапное падение давления. Позже стало известно, что газ из российского газопровода "Северный поток - 2" попал в Балтийское море в результате повреждения трубопроводов.

27 сентября премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .

28 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал диверсией повреждение газопровода "Северный поток" в Балтийском море. В тот же день Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на утечку газа на российских трубопроводах системы "Северный поток"

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