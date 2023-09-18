РФ планирует создать русскоязычные школы по российским программам в Узбекистане
Россия увеличила количество мест в своих вузах для узбекских студентов и планирует открыть в Узбекистане русскоязычные школы с собственными программами
Об этом сообщает ТАСС.
"РФ готова построить в Узбекистане несколько школ с обучением русскому по российским программам", - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана.
Он сообщил, что российские вузы увеличили количество мест для поступающих из Узбекистана с 650 до 800 человек, а в Узбекистане появляется все больше филиалов российских вузов.
Мишустин заверил, что Москва продолжит развивать кооперацию в сфере образования, а уже сейчас по количеству учащихся в российских вузах Узбекистан занимает первое место среди всех стран и ближнего, и дальнего зарубежья.
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