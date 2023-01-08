Об этом Данилов рассказал в эфире национального телемарафона .

По его словам, украинская разведка знает о соглашении между Москвой и Тегераном о производстве дронов-камикадзе на территории России, а одним из городов, где планируют производить беспилотники, является Тольятти.

"Один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать", – сказал Данилов.

Он добавил, что после того, как в иранских дронах были обнаружены запчасти производства западных компаний, производители БПЛА могут столкнуться с дефицитом этих комплектующих.

"Когда мы начали сбивать иранские дроны, мы обратили внимание на комплектацию определенных компаний, которые не должны поставлять эти комплектующие в Иран. Как они там оказались, сейчас выясняют много разведок. Но после того, как это стало публично известно, я не думаю, что поставлявшие их компании будут продолжать это делать. Тогда из чего будут составлять свои дроны – это большой вопрос", - отметил Данилов.

4 января стало известно, что в одном из иранских БПЛА, сбившегося в Украине осенью 2022 года, были обнаружены технологии более 10 американских и западных компаний.

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