РФ планирует провести псевдореферендум по присоединению к оккупированному Крыму в городе Николаевской области, - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.



""Референдум" по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится в городе Снигиревка (Николаевская область). Жителей призывают прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко", - говорится в сообщении.



По данным разведки, в оккупированной Снигиревке начата перепись населения лиц пенсионного возраста.



"Россияне анонсируют установление до 1 сентября российской администрации, открытие отделения "Почты России", запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, введение в обращение российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе – заграничных" , - отметили в ГУР МО.

Россияне намерены провести псевдореферендум по созданию "Херсонской народной республики" в период с 1 по 10 мая.