РФ планирует провести псевдореферендум по присоединению к оккупированному Крыму в городе Николаевской области, - разведка
Россия готовит фейковый референдум, чтобы присоединить к территории оккупированного Крыма город Снигиревка Николаевской области
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram.
""Референдум" по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму готовится в городе Снигиревка (Николаевская область). Жителей призывают прийти на участки. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко", - говорится в сообщении.
По данным разведки, в оккупированной Снигиревке начата перепись населения лиц пенсионного возраста.
"Россияне анонсируют установление до 1 сентября российской администрации, открытие отделения "Почты России", запуск мобильной связи и интернет-услуг от российских провайдеров, введение в обращение российских рублей. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе – заграничных" , - отметили в ГУР МО.
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