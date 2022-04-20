РФ планирует провести принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, - украинская разведка

Об этом сообщает ГУР МО.

"ФСБ РФ планирует бросить "мобилизованных" украинцев на самые горячие участки фронта на штурм позиций ВСУ под контролем заградительных отрядов. Фактически это попытка уничтожить Украину руками самих украинцев", - пишут наши разведчики.

Ранее ГУР МО сообщало , что для "референдумов" заранее собираются личные данные жителей временно оккупированных территорий, якобы для получения "гуманитарной помощи" или социальных выплат. В дни "голосования" сотрудники ФСБ будут заполнять бюллетени, пользуясь полученной информацией без согласия и физического присутствия самих украинцев.

Поэтому, по словам украинских разведчиков, указанная спецоперация преследует следующие цели:

- уничтожение представителей украинского этноса;

- проведение пропагандистских мероприятий по навязыванию населению России и мира мифа о том, что "освобожденное от нацистов население областей начало бороться с националистическими батальонами".

"Это еще одно преступление путинского режима против Украины и доказательство геноцида, проводимого против украинской нации", – добавляют в ГУР МО.

Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1-й танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси

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