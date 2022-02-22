РФ планирует признать "Л/ДНР" в пределах областей, - глава комитета Госдумы по делам СНГ Калашников

Об этом пишет РИА Новости.



"Луганскую и Донецкую народные республики" признают в рамках соответствующих областей", – сказал он.

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