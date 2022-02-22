РФ планирует признать "Л/ДНР" в пределах областей, - глава комитета Госдумы по делам СНГ Калашников
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия признает "Л/ДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей
Об этом пишет РИА Новости.
"Луганскую и Донецкую народные республики" признают в рамках соответствующих областей", – сказал он.
Впоследствии президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР".
В свою очередь политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ. А позже Великобритания на заседании Совбеза ООН заявила, что расширит санкции против РФ.
Германия также пообещала жестко ответить на признание Россией "Л/ДНР".
В свою очередь, постпред РФ Василий Небензя заявил , что признание "ЛДНР" не изменяет Минских договоренностей и обвинил Украину в их нарушении
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