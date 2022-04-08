РФ планирует привлечь к новым боям на Донбассе выведенные с Севера Украины силы, - британская разведка

Об этом сообщает разведка министерства обороны Великобритании.



В частности, Минобороны Британии сообщает, что РФ полностью вывела свои войска с северной территории Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть вооруженных сил оккупанты перебрасывают на восток для боев на Донбассе.

В британской разведке также отмечают, что любая массовая передислокация с севера может занять у врага минимум неделю. Кроме того, к началу дальнейшего наступления на восточные территории вооруженным силам РФ потребуется значительное пополнение.



Также, по информации разведки, россияне продвинули свои войска дальше к югу от стратегически важного Изюма, временно находящегося под контролем путинских войск.