РФ планирует предоставить Ирану "современные военные компоненты" в обмен на дроны, - министр обороны Британии Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия планирует предоставить Ирану "передовые военные компоненты" в обмен на беспилотники
Об этом пишет CNN .
Во время выступления в палате общин во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о новой договоренности России с Ираном.
"В обмен на поставку более 300 беспилотных летательных аппаратов "Камикадзе" Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывающие как Ближний Восток, так и международную безопасность", - сказал Бен Уоллес.
Министр обороны Великобритании подчеркнул важность разоблачения этого соглашения, ведь Иран стал одним из главных военных спонсоров России.
- Напомним, в октябре постпред Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо Генеральному секретарю Антониу Гутеррешу и членам Совета Безопасности, в котором выложил просьбу украинской стороны направить в нашу страну экспертов для инспекции использования дронов. В письме Кислица отметил, что беспилотные летательные аппараты серии Mohajer и Shahed, переданные из Ирана в Россию, подпадают под запретное резолюцией 2231 СБ ООН оружие, поскольку имеют дальность полета, равную или превышающую 300 километров. Кроме того, БПЛА серии Mohajer производятся компанией Qods Aviation, внесенной в черный список санкций ООН, ее активы подлежат заморозке всеми странами.
- На заседании Совета Безопасности 26 октября большинство стран-членов РБ в своих выступлениях поддержали проведение расследования экспертами ООН использования Россией иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины.
- 20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время встречи с иранским главой МИД Хоссейном Амир-Абдуллахианом призвал Тегеран прекратить военную поддержку Москвы.
- За ноябрь и декабрь Россия выпустила по Украине 127 иранских дронов "шахед", которые она маркирует названием "герань".
- Руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США о необходимости проверить информацию о передаче БПЛА из Ирана в Российскую Федерацию, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.
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