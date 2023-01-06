Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на указ премьер-министра Михаила Мишустина.

Отмечается, что Россия планирует потратить 2,4 миллиарда долларов (175 миллиардов рублей) на переселение 100 000 человек из Херсона в Россию. Издание отмечает, что таким образом государство-агрессор признает, что "Кремль не надеется захватить часть украинского региона, который его войска покинули осенью".

Соответствующее решение - часть попавшего к журналистам Bloomberg правительственного распоряжения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В нем говорится о решении обязать госкомпании производителей угля и удобрений выплатить повышенные дивиденды и требовать "единоразовую выплату" для государства.

"Бюджет России все больше сжимается, поскольку вторжение президента Владимира Путина продолжается уже второй год, а экономика сокращается из-за масштабных санкций США и Европы. Дивиденды и налог на непредусмотренную прибыль, уплаченную ПАО "Газпром", уже помогли увеличить профицит бюджета в конце прошлого года, прежде чем обязательства по крупным расходам в декабре, вероятно, привели к минусовому бюджету", - добавили в Bloomberg.

По данным издания, указ появился в середине декабря, однако официально о нем не сообщалось. В российском правительстве и Минфине не ответили на просьбу журналистов о комментарии.

23 декабря Центр национального сопротивления предупредил, что российские террористы готовятся провести массовую депортацию населения из ряда населенных пунктов на временно оккупированных территориях. Для обоснования "эвакуации" россияне поначалу прекращают работу социальных учреждений и усиливают обстрелы. После этого россияне объявляют сначала добровольную, а затем принудительную "эвакуацию".

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