РФ планирует подорвать поддержку Украины в Европе через фейковые СМИ, - Bloomberg
Российские власти поддерживают фейковые СМИ, которые выдают себя за "международные" для продвижения своей пропаганды
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре случая по исследованиям Европейского Союза.
"Эта война ведется не только на поле боя солдатами, она ведется в информационном пространстве, пытаясь завоевать сердца и умы людей. У нас много доказательств того, что Россия стоит за скоординированными попытками манипулировать публичными дебатами в открытых обществах", - сказал глава дипломатии ЕС. Жозеп Боррель.
Он сравнил нынешних российских журналистов, стоящих за информационными манипуляциями, с Йозефом Геббельсом, главным пропагандистом Адольфом Гитлером, но с гораздо более мощной способностью умножать ложь со "скоростью света, достигая каждого".
Москва пытается подорвать поддержку Украины в войне со стороны Европы. Для этого Россия создает фейковые титульные страницы, имитирующие визуальный стиль европейских сатирических журналов, чтобы атаковать Украину и президента Владимира Зеленского.
Известно, что несколько имитировали Al Jazeera и Euronews, в которых утверждалось, что украинских футбольных болельщиков якобы "задержали в Дохе из-за соответствующего поведения нацистов во время Чемпионата мира по футболу", а немецкий аукционный дом собирался уничтожить российские произведения искусства.
Обманчивый контент быстро подхватили и расширили каналы, связанные с российскими государственными СМИ.
Известно, что в предварительном исследовании в ЕС проанализировали выборку из 100 случаев манипулирования информацией в период с октября по декабрь. Учитывая 60 случаев, связанных с российским вторжением в Украину, целью Москвы является отвлечь аудиторию, отвлечь вину или обратить внимание на разные темы.
В рамках своих усилий Евросоюз потребовал от основных платформ социальных сетей подготовить отчеты о своих усилиях по соблюдению нового кодекса блока дезинформации, а несколько комиссаров в Брюсселе в этом контексте особенно критиковали нового владельца Twitter Илона Маска.
В отчете отмечено, что выборка данных также указывает на сотрудничество между Россией и Китаем по манипулированию информацией.
- 27 января в ЕС заверили, что пропаганда РФ по войне в Украине не сработает на успех.
- 6 февраля Центр противодействия дезинформации СНБО обнародовал новые фейки, которые российские СМИ распространяли об Украине.
- Временный руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов 3 февраля в эфире Эспрессо отметил, что качество российских ИПСО против Украины сильно ухудшилось.
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