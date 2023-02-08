Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре случая по исследованиям Европейского Союза.

"Эта война ведется не только на поле боя солдатами, она ведется в информационном пространстве, пытаясь завоевать сердца и умы людей. У нас много доказательств того, что Россия стоит за скоординированными попытками манипулировать публичными дебатами в открытых обществах", - сказал глава дипломатии ЕС. Жозеп Боррель.

Он сравнил нынешних российских журналистов, стоящих за информационными манипуляциями, с Йозефом Геббельсом, главным пропагандистом Адольфом Гитлером, но с гораздо более мощной способностью умножать ложь со "скоростью света, достигая каждого".

Москва пытается подорвать поддержку Украины в войне со стороны Европы. Для этого Россия создает фейковые титульные страницы, имитирующие визуальный стиль европейских сатирических журналов, чтобы атаковать Украину и президента Владимира Зеленского.

Известно, что несколько имитировали Al Jazeera и Euronews, в которых утверждалось, что украинских футбольных болельщиков якобы "задержали в Дохе из-за соответствующего поведения нацистов во время Чемпионата мира по футболу", а немецкий аукционный дом собирался уничтожить российские произведения искусства.

Обманчивый контент быстро подхватили и расширили каналы, связанные с российскими государственными СМИ.

Известно, что в предварительном исследовании в ЕС проанализировали выборку из 100 случаев манипулирования информацией в период с октября по декабрь. Учитывая 60 случаев, связанных с российским вторжением в Украину, целью Москвы является отвлечь аудиторию, отвлечь вину или обратить внимание на разные темы.

В рамках своих усилий Евросоюз потребовал от основных платформ социальных сетей подготовить отчеты о своих усилиях по соблюдению нового кодекса блока дезинформации, а несколько комиссаров в Брюсселе в этом контексте особенно критиковали нового владельца Twitter Илона Маска.

В отчете отмечено, что выборка данных также указывает на сотрудничество между Россией и Китаем по манипулированию информацией.