Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией РФ планирует перебросить в Украину некоторые подразделения с российской военной базы в Армении, - Генштаб

РФ планирует перебросить в Украину некоторые подразделения с российской военной базы в Армении, - Генштаб

18 мартa, 2022 пятница
19:29
война с Россией

В Генштабе ВСУ сообщили, что военное руководство РФ планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы, расположенной в Армении

Оперативную информацию о ситуации на фронте Генштаб распространил в Facebook.

"Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих российской федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с украинскими силами обороны. Так, в частности, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях. Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и нанесений себе увечий", - говорится в сообщении Генштаба.

Планируется отстранение от исполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля.

"Провластные российские СМИ продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины. Не прекращается создание и распространение всеми доступными информационными каналами, в том числе и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-поле Украины", – сообщает Генштаб.

В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город.

В Черниговской области российские захватчики запугивают местных жителей с целью подавления сопротивления гражданского населения.

Оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права и разрушают инфраструктуру городов, создавая предпосылки для углубления гуманитарного кризиса.

"Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом освобождать временно занятую территорию Украины по всем направлениям", - подчеркнули в ВСУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крым
Армения
русская агрессия
Генштаб
Читайте также:
18 мартa, 2022 пятница
Во Львове и окрестностях города раздаются взрывы
Львів обстріл
18 мартa, 2022 пятница
Россияне нанесли ракетные обстрелы по авиаремонтному заводу во Львове, - Садовый
Одеса
18 мартa, 2022 пятница
В Одессе раздаются взрывы, - Общественное
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30
  • EUR
    Покупка 32.52
    Продажа 33.41
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
18 мартa
20:07
Силовая деблокада Мариуполя пока невозможна, но город ни в коем случае не сдадут, - Арестович
19:57
Порошенко предлагает международный план принуждения Путина к миру: небо под контролем, ленд-лиз, второй фронт и план Маршалла
19:52
Эксклюзив
Важность процедуры оформления и получения статуса военнослужащего ТрО – советник командующего сил ТрО
19:50
Эксклюзив
В Китае знали о намерениях Путина в отношении Украины, - Семиволос
19:44
Михаил Подоляк
Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности, - Подоляк о переговорах с РФ
19:39
С момента полномасштабного вторжения в Украину мировая морская торговля с Россией упала почти на 60%
19:26
Оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады
19:17
Папа Франциск
Папа Франциск назвал войну в Украине "извращенным злоупотреблением властью", сопровождающимся "брутальной жестокостью"
19:16
Денис Шмигаль
Шмыгаль призвал Францию ввести более жесткие санкции против РФ, прекратить коммерческую деятельность в стране и отменить шенгенские визы россиянам
19:15
"Это как-то отвлечет вас и разбавит новостную ленту": Дантес и Дорофеева объявили о разводе
19:14
Эксклюзив
Для Путина взять Мариуполь – вопрос жизни или смерти, - Прозапас
19:11
На Полтавщине разрешили продавать пиво и слабоалкогольные напитки
18:46
Двое погибших и трое раненых: россияне продолжают обстрел гражданских объектов в Авдеевке
18:45
Центр противодействия дезинформации предупредил об опасной SMS-рассылке про начисление денег
18:44
Суд разрешил арестовать кума Путина Медведчука
18:38
Война в Украине: Зеленский выступит перед парламентом Японии 23 марта
18:34
Обновлено
Оккупанты совершили артобстрел Сум: горит склад с лакокрасочной продукцией
18:22
Эксклюзив
Путин пытается втянуть НАТО в войну – военный эксперт
18:19
Германия и Нидерланды пошлют Словакии системы ПВО, те обещали передать С-300 Украине
18:18
Спасатели продолжают разбирать завалы Мариупольского драмтеатра. Один человек травмирован
18:11
Эксклюзив
Мечты москалей зайти в город отсекаются на подступах, - боец ТрО Харькова
18:07
импорт электроэнергии
После полной синхронизации электросетей Украины и ЕС цена за электричество может снизиться, – министр энергетики
18:02
Россия вывела в море все десантные корабли Тихоокеанского флота: что это значит
17:56
Оккупанты двое суток удерживают под арестом секретаря горсовета Новой Каховки
17:50
Эксклюзив
Мариуполь стал украинской Хиросимой по масштабам жертв и разрушений, - Тарута
17:47
На Закарпатье для переселенцев установят временные мини дома
17:35
Си Цзиньпин заявил Байдену, что война в Украине не отвечает ничьим интересам
17:32
Россияне взяли в плен журналистку hromadske Викторию Рощину
17:16
Пытались притвориться многодетными папочками. На границе задержали отца и сына с фейковыми свидетельствами
17:15
Борис Джонсон
Великобритания пообещала Украине новую военную помощь
17:03
"Говори слова: Слава Украине! Героям Слава!" Олег Скрипка написал песню-кричалку
16:57
Лига конференций: Состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала турнира
16:56
В ЕС обнародовали инструкции по предоставлению временной защиты для украинских беженцев
16:53
Княжицкий назвал выступление Путина на концерте в поддержку войны в Украине и годовщины оккупации Крыма чистым фашизмом и лживой показухой
16:47
В Германии во время футбольного матча дети выбежали на поле с плакатом: "Остановите Путина"
16:42
Михаил Подоляк
Остановите "экспертов", которые, спрятавшись неизвестно где, начинают свои заунывные песни о том, как нам правильно воевать и вести переговоры с РФ, - Подоляк
16:40
Греция предлагает отстроить разбомбленный роддом в Мариуполе
16:40
В Украине заработал Центр национального сопротивления
16:30
Швейцария присоединилась к санкциям Европейского союза против России
16:30
Украинские военные уничтожили очередную партию вражеской техники вместе с личным составом
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV