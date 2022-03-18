РФ планирует перебросить в Украину некоторые подразделения с российской военной базы в Армении, - Генштаб

Оперативную информацию о ситуации на фронте Генштаб распространил в Facebook.



"Подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих российской федерации от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с украинскими силами обороны. Так, в частности, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих отказались от участия в боевых действиях. Личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и нанесений себе увечий", - говорится в сообщении Генштаба.



Планируется отстранение от исполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля.



"Провластные российские СМИ продолжают распространять ложную информацию о вооруженной агрессии российской федерации на территории Украины. Не прекращается создание и распространение всеми доступными информационными каналами, в том числе и в странах Европейского союза и США, постановочных пропагандистских видеоматериалов с целью дискредитации деятельности военно-поле Украины", – сообщает Генштаб.



В городе Джанкой, на временно оккупированной территории АР Крым, приостановлено обучение в местных общеобразовательных учебных заведениях с их последующим использованием для размещения военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, прибывающих в город.



В Черниговской области российские захватчики запугивают местных жителей с целью подавления сопротивления гражданского населения.



Оккупанты продолжают дерзко нарушать нормы Международного гуманитарного права и разрушают инфраструктуру городов, создавая предпосылки для углубления гуманитарного кризиса.



"Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом освобождать временно занятую территорию Украины по всем направлениям", - подчеркнули в ВСУ.

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