РФ планирует перебросить из Беларуси на восток Украины 2 тыс. военных после проведения учений, – ДПСУ
Россия намерена после проведения учений перебросить из Беларуси на Донбасс 2 тысячи военных. Украина готова к любым сценариям развития событий
Об этом на брифинге 5 апреля сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, российское командование производит ротацию подразделений.
"Нам известно, что сейчас прошли такие мероприятия по выводу части российских подразделений из Беларуси на территорию России, после завершения подготовки. Ранее мы сообщали, что на территории Беларуси находятся около 4 тысяч российских военных . После начала этих мероприятий их количество еще снизится", — рассказал Демченко.
"По нашим данным, из Беларуси выйдет около 2 тысяч российских военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям на востоке нашей страны для усиления своей группировки", - добавил он.
По его словам, активности на границе с Беларусью нет, но Украина готова к любым сценариям развития событий, с учетом коварства врага.
- В Беларуси с 4 по 6 апреля проходят совместные тренировки воздушных сил и войск ПВО.
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