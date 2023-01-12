РФ планирует оккупировать всю Донецкую область, чтобы потом взяться за Запорожскую область, – Громов
Российские оккупационные войска постараются захватить всю территорию Донецкой области, а после этого возьмутся за Запорожскую область
Такой прогноз на брифинге 12 января озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области", - сказал он.
Также в Генштабе предполагается вероятность новых ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.
Громов добавил, что для реализации своих планов по захвату Украины Россия анонсировала масштабные меры по реформированию вооруженных сил – в частности, увеличение общей численности до полутора миллионов человек и формирование не менее 20 новых дивизий. В Генштабе считают, что эти действия РФ свидетельствуют о намерениях Кремля продолжать и оккупацию украинских территорий.
"Главной целью противника остается захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины", – подытожил Громов.
- Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что у РФ достаточно человеческого ресурса , чтобы продолжать войну против Украины. В то же время оккупанты не могут продолжать ее с той же интенсивностью, с которой начинали.
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