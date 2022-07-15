РФ планирует кибератаки на страны ЕС и НАТО, - канадская разведка
Россия ищет способы нанести кибернетические удары по целям в странах-членах Европейского Союза и НАТО
Об этом пишет Укринформ со ссылкой на рассекреченный отчет Центра по безопасности коммуникаций.
"По нашим оценкам, Россия почти точно разрабатывает кибервозможности для применения против целей в ЕС и НАТО, в том числе США и Канаде", - говорится в документе.
Отмечают, что целями может стать критическая инфраструктура в этих странах. Россия усилила кибершпионаж против стран-членов НАТО в ответ на поддержку Альянсом Украины.
"По нашим оценкам, масштаб и серьезность киберопераций, связанных с российским вторжением в Украину, почти точно были больше и чаще, чем известно из открытых источников", - подчеркнули в разведывательной службе.
В Центре безопасности коммуникаций добавили, что россияне также пытались дискредитировать работу украинского правительства, войска и экономики и получить контроль над критической инфраструктурой.
"Поддерживаемые государством российские кибергруппы очень вероятно продолжат действия в поддержку российских стратегических и тактических военных целей в Украине", - подытожили разведчики.
- На 12 июля Госспецсвязи зафиксировало 1,35 тыс. кибератак в Украине за первое полугодие 2022 года.
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