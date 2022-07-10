РФ планирует аннексировать Харьковскую область, - ISW

Об этом сообщает сайт Института изучения войны.

Оккупационные власти Харьковщины заявили, что область является "неотъемлемой частью русской земли" и обнародовали новый флаг с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.

Аналитики опираются на то, что такие действия оккупантов показывают, что в Кремле собираются аннексировать часть или всю Харьковскую область.

"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывающих на аннексию… и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже содержание юга Украины", – говорится в сообщении аналитики.

Ключевые выводы экспертов ISW после 9 июля:

Оккупанты продолжали безуспешные штурмы к северо-западу от Славянска и вели наступательные действия к востоку от Северского из Лисичанска.

Войска РФ продолжали локализованные атаки северо-западнее города Харькова, но не получили территориальных достижений. Вероятно, они пытаются защитить российские наземные линии связи в этом районе.

Захватчики продолжают сталкиваться с нехваткой личного состава и техники, полагаясь на старые бронетранспортеры и запуская новые кампании скрытой мобилизации.

Российские войска также продолжают выдвигать условия для аннексии Донбасса, Харьковской области и Юга Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb