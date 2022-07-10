РФ планирует аннексировать Харьковскую область, - ISW
Аналитики ISW предполагают, что российское руководство, кроме Донбасса и юга Украины, планирует аннексировать Харьковскую область
Об этом сообщает сайт Института изучения войны.
Оккупационные власти Харьковщины заявили, что область является "неотъемлемой частью русской земли" и обнародовали новый флаг с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.
Аналитики опираются на то, что такие действия оккупантов показывают, что в Кремле собираются аннексировать часть или всю Харьковскую область.
"Использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, четко указывающих на аннексию… и это подкрепляет предварительную оценку ISW о том, что Кремль имеет более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже содержание юга Украины", – говорится в сообщении аналитики.
Ключевые выводы экспертов ISW после 9 июля:
Оккупанты продолжали безуспешные штурмы к северо-западу от Славянска и вели наступательные действия к востоку от Северского из Лисичанска.
Войска РФ продолжали локализованные атаки северо-западнее города Харькова, но не получили территориальных достижений. Вероятно, они пытаются защитить российские наземные линии связи в этом районе.
Захватчики продолжают сталкиваться с нехваткой личного состава и техники, полагаясь на старые бронетранспортеры и запуская новые кампании скрытой мобилизации.
Российские войска также продолжают выдвигать условия для аннексии Донбасса, Харьковской области и Юга Украины.
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