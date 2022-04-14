РФ планировала захватить Украину под видом стратегических военных учений, - украинская разведка
Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о намерениях оккупантов захватить столицу нашего государства, прикрываясь своими учениями
Об этом сообщает ГУР МО.
"Группировка российских войск "Центр", которая действовала на черниговском и сумском направлениях, получила задачу захватить левобережную часть Киева. Об этом говорится в боевом распоряжении командиру 96 отдельной разведывательной бригады, которое он получил из штаба 1 танковой армии западного военного округа", - сообщили наши разведчики.
В документе определены этапы проведения наступления и задачи личного состава бригады.
Прочитать полностью документ можно по ссылке .
- Добавим, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов убежден, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах.
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