РФ планировала захватить Киев за 12 часов, - Резников
Военные планы РФ предусматривали взятие Киева через 12 часов после начала вторжения
Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью CNN, передает Liga.net .
Резников сообщил, что по документам, обнаруженным у ликвидированного офицера, кремль планировал уже через 12 часов после начала вторжения полностью контролировать правительственный квартал Киева.
"Они были полностью уверены, что уже через 72 часа, например, президент будет эвакуирован", – сказал министр обороны.
На замечание журналиста, что эти планы выглядят "наивными", Резников ответил, что в таком случае "наши партнеры в столицах других стран тоже были "наивными", потому что говорили нам, что мы будем разбиты всего за 72 часа".
Далее Резников говорит в интервью, что американский коллега Ллойд Остин и британский министр обороны Бен Уоллес заверили его, что "никогда не остановятся" в оказании помощи Украине.
"Мы намерены освободить всю нашу территорию", – заявил Резников.
На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду и оккупированный Крым, Резников ответил, что да.
"Мы будем продвигаться шаг за шагом. Первая стадия – стабилизация. Вторая стадия – оттеснять россиян к линии разграничения на 24 февраля. И третья стадия – мы будем решать с нашими партнерами, как освобождать все остальные наши территории, включая Крым", - подытожил он.
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