РФ планировала захватить Киев за 12 часов, - Резников

Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью CNN, передает Liga.net .

Резников сообщил, что по документам, обнаруженным у ликвидированного офицера, кремль планировал уже через 12 часов после начала вторжения полностью контролировать правительственный квартал Киева.

"Они были полностью уверены, что уже через 72 часа, например, президент будет эвакуирован", – сказал министр обороны.

На замечание журналиста, что эти планы выглядят "наивными", Резников ответил, что в таком случае "наши партнеры в столицах других стран тоже были "наивными", потому что говорили нам, что мы будем разбиты всего за 72 часа".

Далее Резников говорит в интервью, что американский коллега Ллойд Остин и британский министр обороны Бен Уоллес заверили его, что "никогда не остановятся" в оказании помощи Украине.

"Мы намерены освободить всю нашу территорию", – заявил Резников.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду и оккупированный Крым, Резников ответил, что да.

"Мы будем продвигаться шаг за шагом. Первая стадия – стабилизация. Вторая стадия – оттеснять россиян к линии разграничения на 24 февраля. И третья стадия – мы будем решать с нашими партнерами, как освобождать все остальные наши территории, включая Крым", - подытожил он.