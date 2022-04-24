РФ перейдет на туалетную бумагу из камня

В воскресенье, 24 апреля 2022 года, газета "Комсомольская првда", всячески поддерживающая политику Путина и вторжение в Украину, сообщила об ожиданиях перехода производителей и потребителей на "каменную туалетную бумагу", передает Еспресо.TV .



Как отмечается, такая технология уже применяется Японией и Турцией.



Речь идет о производстве на основе известняка и нетоксичных полимеров.