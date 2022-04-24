РФ перейдет на туалетную бумагу из камня
В условиях усиленных международных экономических санкций и, как следствие, резкого дефицита качественной бумаги и сырья для ее изготовления, в России зашла речь о новых технологиях
В воскресенье, 24 апреля 2022 года, газета "Комсомольская првда", всячески поддерживающая политику Путина и вторжение в Украину, сообщила об ожиданиях перехода производителей и потребителей на "каменную туалетную бумагу", передает Еспресо.TV .
Как отмечается, такая технология уже применяется Японией и Турцией.
Речь идет о производстве на основе известняка и нетоксичных полимеров.
- Напомним, в РФ пачку офисной бумаги продают по цене двух акций "Сбербанка" .
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