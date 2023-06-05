РФ переводит политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО в Чонгаре в Херсонской области, – Лубинец
Россияне переводят политзаключенных из Крыма в тайный СИЗО во временно захваченном селе Чонгар Херсонской области
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщает в telegram.
"В селе Чонгар Генического района Херсонской области российские захватчики открыли неофициальный следственный изолятор. По информации Крымской правозащитной группы, туда переводят часть политзаключенных из Крыма", – написал Лубинец.
Как отмечается, туда уже перевели часть политзаключенных, которые содержались в СИЗО №2 Симферополя. Также там держат людей, задержанных по политическим мотивам в Херсонской и Запорожской областях.
В частности, добавляется, что в новом СИЗО – около 10 задержанных по подозрению в участии в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана. В настоящее время 181 человек незаконно удерживается в Крыму и России.
"Такое содержание лиц – незаконное! Это нарушение прав и свобод человека со стороны оккупационной администрации. Все незаконно заключенные, находящиеся в местах несвободы из-за сфальсифицированных обвинений, должны быть освобождены", - подчеркнул он.
- 4 июня сообщалось, что во временно оккупированном Крыму неизвестные сломали российские каналы и запустили ролик о контрнаступлении ВСУ, который утром опубликовала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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