Об этом идет речь на портале Совета Европы.

"Агрессия России против Украины продолжает приносить боль и страдания миллионам людей в Украине и во всей Европе. Мы вновь призываем российское руководство немедленно прекратить войну в Украине и положить конец репрессиям против собственного народа", – заявила генеральный секретарь 46 государств Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.

Европейский суд по правам человека уточнил в пятницу, что это произошло в соответствии с резолюцией о прекращении членства РФ в Совете Европы, принятой Комитетом министров 16 марта 2022 г. и в соответствии с резолюцией о последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы, принятой пленумом суда 22 марта 2022 года.

Суд по-прежнему компетентен рассматривать жалобы, направленные против Российской Федерации в связи с ее действиями или бездействием, при условии, что они были поданы до 16 сентября.

На рассмотрении суда находятся 17450 жалоб, направленных против Российской Федерации.

В марте ВТО объявила о том, что отменит режим наибольшего содействия для России и заявку Беларуси на вступление в организацию.

В мае Европейский комитет ВОЗ принял резолюцию от 35 стран-участниц с предложением закрыть офис организации в Москве.

15 сентября Германия выделила Совету Европы 10 млн евро, чтобы закрыть дыру в бюджете после выхода России .

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