РФ перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека
Россия официально перестала быть высокой договорной стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с исключением из Совета Европы
Об этом идет речь на портале Совета Европы.
"Агрессия России против Украины продолжает приносить боль и страдания миллионам людей в Украине и во всей Европе. Мы вновь призываем российское руководство немедленно прекратить войну в Украине и положить конец репрессиям против собственного народа", – заявила генеральный секретарь 46 государств Совета Европы Мария Пейчинович Бурич.
Европейский суд по правам человека уточнил в пятницу, что это произошло в соответствии с резолюцией о прекращении членства РФ в Совете Европы, принятой Комитетом министров 16 марта 2022 г. и в соответствии с резолюцией о последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы, принятой пленумом суда 22 марта 2022 года.
Суд по-прежнему компетентен рассматривать жалобы, направленные против Российской Федерации в связи с ее действиями или бездействием, при условии, что они были поданы до 16 сентября.
На рассмотрении суда находятся 17450 жалоб, направленных против Российской Федерации.
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