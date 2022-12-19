Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.

"Противник пытается использовать разную тактику, чтобы повышать эффективность. Он запускает эти Shahed ночью, чтобы снизить эффективность ПВО, потому что часть средств, используемых для борьбы с этими целями не очень эффективна для действий ночью. В частности, это пулеметные установки с обычными прицелами" , – отметил он.

Рябых добавил, что противник постоянно применяет тактику смены траектории полета.

"Нужно сказать, что у РФ имеет определенные предостережения и не запускает эти дроны из Крыма, потому что чувствует, что они могут поражаться средствами, которые есть в Украине. Поэтому враг перенес стартовые площадки на территорию Краснодарского края. Наиболее эффективной тактикой борьбы с этими дронами является уничтожение их в местах запуска. Я думаю, что после предыдущих атак партнеры поняли, что Украине нужны средства уничтожения этих террористических средств РФ. Необходимо получить средства поражения, действующие до 2 тыс. км", - подытожил эксперт.

Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 18 беспилотников, однако были попадания в объекты критической инфраструктуры.