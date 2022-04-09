РФ перемещает войска в Белгородскую и Воронежскую области для перегруппировки и завершает восстановление боеспособности в Брянской и Курской областях, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



На Волынском направлении положения и действия оккупантов не изменились.



На Полесском направлении россияне не предпринимали активных действий. Отдельные подразделения, выведенные из Украины, продолжают находиться в Беларуси. По имеющейся информации, для перегруппировки кафиры перемещают подразделения из состава 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ в Белгородскую и Воронежскую области.



На Северском направлении россияне завершают перегруппировку сил и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии на территорию Донетчины и Луганщины.



На Слобожанском направлении оккупанты продолжают интенсивно обстреливать и частично блокировать Харьков, усиливают ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области русские военные развернули полевые лагеря для подразделений, перемещенных из других операционных районов.



На Изюмском направлении враг вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, однако успеха не имел.



На Донецком направлении россияне продолжают штурмовые действия. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль Рубежного, Нижнего, Попасной и Новобахмутовки и установлении полного контроля над Мариуполем.



На Южнобужском направлении российские военные усилили ведение разведки, обстреливали из артиллерии Марьянское, Нововоронцовку, Новогригоровку и Шевченково. Они продолжают наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории временно оккупированного Крыма.



На территории Донецкой области и Луганской области 8 апреля ВСУ отбили семь вражеских атак, уничтожили девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники оккупантов.



Воздушные Силы ВСУ 8 апреля поразили два российских вертолета, один БПЛА и одну крылатую ракету. Информацию уточняют.

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