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Главная война с Россией "РФ переходит к тактике ИГИЛ": боец ВСУ Виктор Трегубов о новой информкампании россиян, чтобы принудить украинцев к уступкам

"РФ переходит к тактике ИГИЛ": боец ВСУ Виктор Трегубов о новой информкампании россиян, чтобы принудить украинцев к уступкам

29 июля, 2022 пятница
16:32
война с Россией Трегубов

Россияне начали информационную кампанию, целью которой является принуждение украинцев к уступкам, убежден Виктор Трегубов. И эта кампания – террористическая по форме: оккупанты используют насилие для создания эмоционально окрашенных образов

Об этом он написал на своей facebook-странице.

"Когда-то я изучал терроризм. И сформулировал для себя, что терроризм – это радикальная форма пиара. Он использует насилие для создания эмоционально окрашенных образов, чтобы изменить общественное мнение. Главная составляющая терроризма – медийная", - говорится в сообщении.

Виктор Трегубов убежден, что россияне начали информационную кампанию, целью которой является принуждение украинцев к уступкам. И эта кампания – террористическая по форме, которую мы видим на примерах новостей последних дней: о кастрированном украинском воине в Северодонецке, взорванных пленных в Оленовке.

"Но у терроризма есть еще одна черта. Это обычно последнее средство, асимметричное средство, которое более слабый использует против более сильных. Иначе оно не окупается. К нему прибегают, когда больше не знают что делать. Россия не просто проигрывает – она не знает, как действовать дальше. И переходит к тактике последнего предела, тактике ИГИЛ", - добавил Виктор Трегубов.

  • 29 июля Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленовка Донецкой области, где содержали украинских пленных.

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Украина
терроризм
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