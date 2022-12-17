РФ переформатирует все больницы Луганской области на военные госпитали, - Центр национального сопротивления
В ЦНС владеют информацией, что российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военных
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области уже перешли в формат работы военных госпиталей. В частности, Луганская городская многопрофильная больница №3 уже разместила около 100 российских военных. Также полностью переведена на обслуживание больница в Кременной", - говорится в материале.
Луганская городская многопрофильная больница №15 отказывает в обслуживании гражданским и в декабре должна окончательно переориентироваться на военных.
В Центре отметили, что оккупанты избрали стратегию превратить все больницы Луганской области в военные госпитали для раненых захватчиков.
- Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал, что российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.
- 16 декабря сообщалось, что из-за обилия раненых военных РФ родильное отделение в Луганске обустроили как военный госпиталь - женщины рожали в коридорах и каретах скорой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.23
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное