РФ переформатирует все больницы Луганской области на военные госпитали, - Центр национального сопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Несколько больниц Луганска и временно оккупированных городов и сел области уже перешли в формат работы военных госпиталей. В частности, Луганская городская многопрофильная больница №3 уже разместила около 100 российских военных. Также полностью переведена на обслуживание больница в Кременной", - говорится в материале.

Луганская городская многопрофильная больница №15 отказывает в обслуживании гражданским и в декабре должна окончательно переориентироваться на военных.

В Центре отметили, что оккупанты избрали стратегию превратить все больницы Луганской области в военные госпитали для раненых захватчиков.

Напомним, ранее Центр национального сопротивления сообщал, что российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

16 декабря сообщалось, что из-за обилия раненых военных РФ родильное отделение в Луганске обустроили как военный госпиталь - женщины рожали в коридорах и каретах скорой.

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