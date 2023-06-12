Об этом информирует Центр национального сопротивления .

По данным подполья дивизион ракетного комплекса "Бал" переброшен в Брянскую область России.

Установка принадлежит 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригаде войск черноморского флота РФ, базирующейся в поселке Уташ Краснодарского края.

Этот дивизион предназначен для поражения кораблей, однако из-за отсутствия соответствующих ракет "Бал" получил такую же дальность и возможность стрельбы по сухопутным целям, как и береговой ракетный комплекс "Бастион", применяющий сверхзвуковую ракету "Оникс".

Для этого на вооружение комплекса стоят ракеты Х-35/35У, прошедшие модернизацию в 2021 году и получившие новые возможности, а дальность увеличили с 260 до 500 км.