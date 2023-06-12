РФ передислоцировала береговые ракетные комплексы "Бал" в Брянскую область: Сопротивление предупреждает о возможных обстрелах
Российские войска переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы "Бал", чтобы обстреливать мирные украинские населенные пункты
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
По данным подполья дивизион ракетного комплекса "Бал" переброшен в Брянскую область России.
Установка принадлежит 11-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригаде войск черноморского флота РФ, базирующейся в поселке Уташ Краснодарского края.
Этот дивизион предназначен для поражения кораблей, однако из-за отсутствия соответствующих ракет "Бал" получил такую же дальность и возможность стрельбы по сухопутным целям, как и береговой ракетный комплекс "Бастион", применяющий сверхзвуковую ракету "Оникс".
Для этого на вооружение комплекса стоят ракеты Х-35/35У, прошедшие модернизацию в 2021 году и получившие новые возможности, а дальность увеличили с 260 до 500 км.
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