РФ передала США предложения по гарантиям безопасности, - Кремль

Об этом пишет российский Интерфакс .



По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин во время видеосаммита с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что российская сторона передала американскому предложению по гарантиям безопасности РФ.



"Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий обеспечения безопасности России", - отметил помощник Владимира Путина.

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