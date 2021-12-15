РФ передала США предложения по гарантиям безопасности, - Кремль
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия высказала США предложения по гарантиям безопасности
Об этом пишет российский Интерфакс .
По словам Юрия Ушакова, Владимир Путин во время видеосаммита с главой КНР Си Цзиньпином заявил, что российская сторона передала американскому предложению по гарантиям безопасности РФ.
"Президент проинформировал, что буквально сегодня в нашем МИДе американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий обеспечения безопасности России", - отметил помощник Владимира Путина.
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