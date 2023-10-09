РФ передала ХАМАСу захваченное в Украине иностранное оружие: готовит масштабную провокацию, - ГУР

Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки Минобороны.



"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российское ГРУ уже передало террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС", - отмечают в разведке.



По данным украинской спецслужбы, следующим шагом россияне планируют распространить фейковые обвинения украинских военных в якобы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе.

"В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в западных СМИ", - предупреждают в ГУР.



Там добавляют, что для убедительности спецслужбы РФ намерены использовать соответствующие комментарии предателя украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву.



В Главном управлении разведки подчеркивают, что очередная провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и полное прекращение военной помощи со стороны западных партнеров.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

В американском ISW отмечали, что Россия попытается использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль для продвижения своих информационных операций, направленных на уменьшение поддержки и внимания США и Запада к Украине.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что нападение ХАМАС на Израиль не связано с фокусом стран Запада на Украине.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил , что события в Израиле "отвлекают внимание мира" от Украины и способствуют российской агрессии.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи НАТО сравнил события в Украине и Израиле и отметил важную разницу - на Израиль напала террористическая организация, а на Украину напало государство-террорист.