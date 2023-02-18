РФ перебросила вагнеровцев на Запорожское направление, - Федоров
Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области зафиксировали 43 автобуса РФ с боевиками ЧВК Вагнера
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Вчера через Мелитополь на Запорожское направление "торжественно" отправилось свежее пушечное мясо", - указал мэр города.
Он отметил, что в Мелитополе оказались 43 автобуса с российскими боевиками ЧВК Вагнера. Колонну сопровождали внедорожники с соответствующей надписью "ЧВК".
- Напомним, по данным Белого дома, общие потери ЧВК Вагнера в Украине составляют более 30 тыс., из них 9 тыс. убитыми, и практически половина погибла в боях с середины декабря, почти 90% из них – осужденные.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное