РФ перебросила в оккупированный Дебальцево кадыровцев и вагнеровцев

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Российские захватчики продолжают готовить принудительно мобилизованных с временно оккупированных территорий к войне в армии РФ. "Обучение" проходит в городе Енакиево Донецкой области: "размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты".

"Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области, с целью наращивания группировки войск, перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской республики и из состава частной военной компании "Вагнер", - пишет пресс-служба.

Украинские военные обнаружили перегруппировку отдельных подразделений российской армии вблизи Молочанска Запорожской области: "По имеющейся информации, освобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты".

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее информировал о действиях чеченцев в оккупированном городе: они стали приезжать в местную больницу и ночевать в палатах, несмотря на санитарные нормы. По словам Федорова, "уже тогда местные сообщали о большом количестве оккупантов под наркотическим опьянением, которые не осознают, что делают".

Из временно оккупированной Луганской области "кадыровцы" вывезли 200 "трудных" подростков на так называемую "военно-патриотическую" подготовку.

Представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что убегая из Херсона, кадыровцы постреляли военных РФ в борьбе за плавсредства.

Украинская разведка рассказала, что военные формирования Пригожина и Кадырова создавались для подавления восстания в РФ, а на фронте "кадыровцев" используют как "заградительные отряды", которые не дают российским солдатам отступить.

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