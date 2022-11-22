РФ перебросила в оккупированный Дебальцево кадыровцев и вагнеровцев
Россия переместила подразделения ЧВК "Вагнер" и военных из Чеченской республики в Донецкую область, а также готовит мобилизованных украинцев
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
Российские захватчики продолжают готовить принудительно мобилизованных с временно оккупированных территорий к войне в армии РФ. "Обучение" проходит в городе Енакиево Донецкой области: "размещение так называемых инструкторов в помещении местного политехнического техникума, где одновременно учатся студенты".
"Во временно оккупированный город Дебальцево Донецкой области, с целью наращивания группировки войск, перемещены отдельные подразделения с территории Чеченской республики и из состава частной военной компании "Вагнер", - пишет пресс-служба.
Украинские военные обнаружили перегруппировку отдельных подразделений российской армии вблизи Молочанска Запорожской области: "По имеющейся информации, освобождены отдельные позиции и сняты отдельные блокпосты".
- Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее информировал о действиях чеченцев в оккупированном городе: они стали приезжать в местную больницу и ночевать в палатах, несмотря на санитарные нормы. По словам Федорова, "уже тогда местные сообщали о большом количестве оккупантов под наркотическим опьянением, которые не осознают, что делают".
- Из временно оккупированной Луганской области "кадыровцы" вывезли 200 "трудных" подростков на так называемую "военно-патриотическую" подготовку.
- Представитель начальника Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что убегая из Херсона, кадыровцы постреляли военных РФ в борьбе за плавсредства.
- Украинская разведка рассказала, что военные формирования Пригожина и Кадырова создавались для подавления восстания в РФ, а на фронте "кадыровцев" используют как "заградительные отряды", которые не дают российским солдатам отступить.
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