Об этом сообщают журналисты "Схем".

Военные эксперты предполагают, что оккупантов РФ и технику перебросили на оккупированную территорию Луганщины. Передислокация связана с серией взрывов в Валуйках Белгородской области.

"1 октября Planet Labs зафиксировал, что военная техника, включая вертолеты, а также палатки, в которых размещается личный состав, исчезли с территории военной базы в Валуйках Белгородской области, которая граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями Украины. Если сравнивать со спутниковыми снимками за 6 сентября, которые также есть в распоряжении "Схем", на этой военной базе еще можно было увидеть многочисленные палатки, вертолеты и наземную военную технику", - сообщают журналисты.

Спутниковые снимки военной базы в Валуйках за 6 сентября и 1 октября

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, рассказал, что часть личного состава и техники перебросили в Сватово, в связи со взрывами 16 и 28 сентября.

"Это произошло после взрывов в районе Валуек. Были потери у россиян, и было, очевидно, принято решение уйти в сторону. Часть военных и техники, по моим данным, "ушла" глубже в Россию, а большая часть – в сторону города Сватово, в Луганскую область.Раньше из Валуек они заходили на Купянск Харьковской области: там есть прямая автомобильная дорога, железная дорога и река. По дорогам военные РФ заходили на Купянск, а уже оттуда часть шла на Изюм, часть шла на Лиман, часть на Рубежное в сторону Северодонецка, а сама база оставалась в Валуйках как центр распределения. Теперь это потеряло смысл", – рассказал Свитан.

Еще один военный аналитик Михаил Жирохов также подтвердил вероятность перебрасывания россиян в Луганскую область.

"Сейчас россияне отстраивают линию обороны по дороге Сватово-Кременная на Оскильском направлении. Им сейчас нужны силы, и, может быть так, что с Валуек, потому что именно этот город в течение полномасштабной войны был последним пунктом перед направлением на фронт в этом регионе. В основном через Валуйки военных перебрасывали в Харьковскую область, но теперь они могут быть использованы в Луганской", - говорит Жирохов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb