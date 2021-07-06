РФ перебросила на Донбасс группу офицеров-инструкторов, вооружение и горючее, - разведка
Командование ВС РФ отправило на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей группу офицеров-инструкторов, более 3 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов
Об этом передает Минобороны .
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных Сил РФ продолжает усиливать боевые способности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедший месяц через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ были завезены более 3 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства. В частности, беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы связи и радиоконтроля, минометные и противопехотные мины.
Кроме того, на временно оккупированную территорию прибыла группа российских офицеров-инструкторов из состава соединений и частей 8 армии Южного военного округа Вооруженных Сил РФ для организации и проведения занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений российских оккупационных войск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное