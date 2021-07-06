РФ перебросила на Донбасс группу офицеров-инструкторов, вооружение и горючее, - разведка

Об этом передает Минобороны .

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных Сил РФ продолжает усиливать боевые способности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедший месяц через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ были завезены более 3 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства. В частности, беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы связи и радиоконтроля, минометные и противопехотные мины.

Кроме того, на временно оккупированную территорию прибыла группа российских офицеров-инструкторов из состава соединений и частей 8 армии Южного военного округа Вооруженных Сил РФ для организации и проведения занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений российских оккупационных войск.

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