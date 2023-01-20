РФ перебросила 11 вертолетов ближе к белорусско-украинской границе, – Гаюн

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

«С самого утра 19 января в Беларуси наблюдалось увеличение авиаактивности, в первую очередь это касалось вертолётов ВВС РБ и ВКС РФ, которые вылетали с аэродрома «Мачулищи», и в результате улетели на аэродромы в Брестской области страны: «Барановичи», «Осовцы» и «Лунинец», - пишет "Гаюн".

На аэродром "Барановичи" были переброшены 2 белорусских вертолета Ми-8 и 1 российский вертолет, а на аэродром "Осовцы" – 4 белорусских вертолета Ми-24.

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На аэродроме "Лунинец", расположенном в 50 км от белорусско-украинской границы, появилось 11 российских вертолетов.

О совместных учениях российских и белорусских военных подробно писал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в статье от 9 января.

14 января сообщалось, что в Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой.

В четверг, 19 января, жители Молодечненского района Минской области слышали взрыв, который, вероятно, произошел из-за возгорания двигателя в российском истребителе.

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