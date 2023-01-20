РФ перебросила 11 вертолетов ближе к белорусско-украинской границе, – Гаюн
В четверг, 19 января, российские оккупанты перебросили более 10 боевых вертолетов на аэродром, расположенный в 50 км к белорусско-украинской границе
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".
«С самого утра 19 января в Беларуси наблюдалось увеличение авиаактивности, в первую очередь это касалось вертолётов ВВС РБ и ВКС РФ, которые вылетали с аэродрома «Мачулищи», и в результате улетели на аэродромы в Брестской области страны: «Барановичи», «Осовцы» и «Лунинец», - пишет "Гаюн".
На аэродром "Барановичи" были переброшены 2 белорусских вертолета Ми-8 и 1 российский вертолет, а на аэродром "Осовцы" – 4 белорусских вертолета Ми-24.
Читайте также: Обучение в Беларуси. Воздушные силы Украины пока не видят угрозы
На аэродроме "Лунинец", расположенном в 50 км от белорусско-украинской границы, появилось 11 российских вертолетов.
- О совместных учениях российских и белорусских военных подробно писал украинский журналист, военный эксперт Сергей Згурец в статье от 9 января.
- 14 января сообщалось, что в Беларусь прибыли еще два эшелона с оккупантами и техникой.
- В четверг, 19 января, жители Молодечненского района Минской области слышали взрыв, который, вероятно, произошел из-за возгорания двигателя в российском истребителе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.13Продажа 43.12
- Актуальное
- Важное