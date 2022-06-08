Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Фронтовая ситуация в Украине за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжается абсолютно героическая оборона Донбасса. Самые горячие точки – те же. Прежде всего Северодонецк, Лисичанск, Попасная. Чувствуется, абсолютно чувствуется, что оккупанты не верили, что сопротивление наших военных будет таким крепким, и теперь пытаются привлечь дополнительные ресурсы на Донбасском направлении. Как и на Херсонском – перебрасывает туда новые подразделения, чтобы сдерживать наши действия", - сказал президент.

По словам Зеленского, наступит день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого.

"Но какой в том смысл для них? Все равно большинство оккупационного контингента уже прекрасно поняло, что у них нет перспектив в Украине. Мы фиксируем это настроение в соответствующих перехватах разговоров. Именно такое настроение доминирует в российской армии. За время с 24 февраля Россия платит за совершенно бессмысленную войну против Украины почти по 300 жизней своих солдат ежедневно. И все равно наступит день, когда количество потерь даже для России пересечет предел допустимого", - говорится в обращении президента Украины.

В течение суток 6 июня украинские военные уничтожили 110 российских оккупантов , 4 танка, 16 бронемашин, 4 артиллерийские системы, самолет, вертолет, 2 беспилотника и 10 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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