РФ перебрасывает в Украину новое тяжелое вооружение, - Столтенберг

Об этом он сказал на брифинге, передает НВ .



"Следующие дни, вероятно, будут хуже, с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями. Российские вооруженные силы перебрасывают в страну более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", - сказал генсек.



По его словам, российское вторжение в Украину - самая худшая военная агрессия за последние десятилетия.

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