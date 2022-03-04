РФ перебрасывает в Украину новое тяжелое вооружение, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следующие дни войны в Украине могут стать тяжелее, поскольку Россия перебрасывает на фронт тяжелое вооружение
Об этом он сказал на брифинге, передает НВ .
"Следующие дни, вероятно, будут хуже, с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями. Российские вооруженные силы перебрасывают в страну более тяжелое вооружение и продолжают свои атаки по всей стране", - сказал генсек.
По его словам, российское вторжение в Украину - самая худшая военная агрессия за последние десятилетия.
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