РФ перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительные подразделения артиллерии для обстрелов Черниговщины, - Генштаб

Оперативную информацию Генштаб ВСУ распространил в facebook.

На Северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

"По имеющейся информации противник производит опрокидывание в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины", - сообщают в ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Основные усилия ВС Беларуси сосредоточены на прикрытии государственной границы в Брестской и Гомельской областях.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных способностей.

В Харьковском направлении наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточили на недопущении продвижения ВСУ в районе населенного пункта Веселое.

В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено до 25 мая 2022 действие повышенного уровня террористической угрозы.

На Донецком направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на установлении полного контроля над населенным пунктом Рубежное.

В Лиманском направлении подразделения врага пытались закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехово и в районе населенного пункта Камышеваха, успеха не имели.

На Кураховском направлении враг вел наступательные действия в направлении населенного пункта Марьинка.

"Захватчики продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары по Мариуполю, основные усилия сосредотачивались на блокировании военных в районе "Азовстали". С целью установления полного контроля над городом и подавления сопротивления украинских защитников и защитниц применяет стратегическую авиацию. Учитывая меры жителей наращивание огневого воздействия в ближайшее время", - говорится в отчете.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник вел артиллерийские обстрелы подразделений наших войск по всей линии и воздушную разведку с применением БпЛА.

На Южнобужском направлении оккупационные подразделения активных боевых действий не совершали, обстреливали подразделения наших войск из ствольной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Котлярово, Ганновка и Осокоровка.

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