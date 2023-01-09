РФ перебрасывает в Беларусь технику и оружие, снятое с долговременного хранения, - Генштаб
Техника и оружие, которое Российская Федерация перебрасывает в Беларусь для обучения личного состава, снята с длительного хранения и требует обслуживания
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 января.
По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.
В одной из бригад оккупантов в Севастополе распространяется мнение об окончании войны на любых условиях
Как говорят в Генштабе, отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага.
Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.
ВСУ уничтожили три вертолета и поразили 24 района скопления врага и техники
Так, авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 8 января, нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".
А украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его склад горюче-смазочных материалов.
Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка на Донетчине.
Россия нанесла 7 ракетных и 31 авиационный удар по Украине
Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.
Россияне наступают на трех направлениях
Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях.
На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.
Враг не оставляет обстрелов украинских городов и сел из разных видов оружия
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.
На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двуречного, Первомайского, Ивановки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.
На Лиманском направлении огневого влияния испытали Макеевка, Площадка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.
На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.
На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.
- Ранее Генштаб сообщал, что 5 января оккупанты расстреляли 6 человек, которые хотели сдаться в украинский плен.
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