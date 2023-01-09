Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 января.

По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

В одной из бригад оккупантов в Севастополе распространяется мнение об окончании войны на любых условиях

Как говорят в Генштабе, отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага.

Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.

ВСУ уничтожили три вертолета и поразили 24 района скопления врага и техники

Так, авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 8 января, нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

А украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его склад горюче-смазочных материалов.

Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка на Донетчине.

Россия нанесла 7 ракетных и 31 авиационный удар по Украине

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Россияне наступают на трех направлениях

Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.

Враг не оставляет обстрелов украинских городов и сел из разных видов оружия

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двуречного, Первомайского, Ивановки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого влияния испытали Макеевка, Площадка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

Ранее Генштаб сообщал, что 5 января оккупанты расстреляли 6 человек, которые хотели сдаться в украинский плен.

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