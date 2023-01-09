Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией РФ перебрасывает в Беларусь технику и оружие, снятое с долговременного хранения, - Генштаб

РФ перебрасывает в Беларусь технику и оружие, снятое с долговременного хранения, - Генштаб

9 января, 2023 понедельник
07:07
война с Россией

Техника и оружие, которое Российская Федерация перебрасывает в Беларусь для обучения личного состава, снята с длительного хранения и требует обслуживания

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 9 января.

По имеющейся информации, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей для обучения личного состава противника в Республику Беларусь из Российской Федерации, снято с длительного хранения и требует обслуживания. Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.

В одной из бригад оккупантов в Севастополе распространяется мнение об окончании войны на любых условиях

Как говорят в Генштабе, отмечается тенденция к ухудшению морально-психологического состояния личного состава врага.

Так, среди военных 127-й отдельной разведывательной бригады, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе, ширится мнение об окончании войны на любых условиях.

ВСУ уничтожили три вертолета и поразили 24 района скопления врага и техники

Так, авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 8 января, нанесла семнадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

В то же время наши воины сбили три вертолета противника (Ка-52, Ми-24 и Ми-8), а также три разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

А украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также его склад горюче-смазочных материалов.

Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледарь, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка на Донетчине.

Россия нанесла 7 ракетных и 31 авиационный удар по Украине

Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 7 ракетных и 31 авиационный удар и совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Существует угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины.

Россияне наступают на трех направлениях

Противник ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Лиманском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется на ранее занятых рубежах, проводит инженерное оборудование позиций.

Враг не оставляет обстрелов украинских городов и сел из разных видов оружия

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Галагановка и Гремяч Черниговской области; Коренок, Кучеровка, Студенок, Бунякино, Атинское, Кондратовка и Мирополье на Сумщине, а также Старица, Чугуновка, Милово, Колодезное и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении из танков и ствольной артиллерии обстреляны районы Двуречного, Первомайского, Ивановки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого влияния испытали Макеевка, Площадка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огненное поражение оккупантов попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Волшебного, Белогорья, Малых Щербаков, Степного и Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник не прекращает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Белорусь
Крым
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Бахмут
Макеевка
Харковщина
Военные новости
Читайте также:
7 января, 2023 суббота
"Собрали в полночь слушать речь Путина": Тяжело раненый в Макеевке рассказал, как там погибли мобилизованные из Саратова
Майк Тайсон
8 января, 2023 воскресенье
Майк Тайсон спрогнозировал, кто станет новым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе
Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
8 января, 2023 воскресенье
Украинский боксер разгромно проиграл в бою за титул чемпиона мира
Киев
-6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.04
    Покупка 40.04
    Продажа 40.75
  • EUR
    Покупка 41.4
    Продажа 42.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
9 января
07:20
Китай отправил в космос три новых спутника для проверки технологий на орбите
06:23
ISW: Российское минобороны раскритиковали за фейковую "операцию возмездия" в Краматорске
06:01
В Бразилии полиция задержала более 400 участников беспорядка
05:40
В Нигерии боевики похитили более 30 человек с вокзала
05:23
"Попытки подорвать демократию": у Байдена отреагировали на протесты в Бразилии
01:49
Германия передала Украине семь мощных генераторов для критической инфраструктуры
01:30
Над авиабазой США в Ираке сбит военный беспилотник, - Reuters
00:41
Тихоокеанское государство выпустило памятную монету "Воин Азовстали"
2023, воскресенье
8 января
23:41
Жаир Болсонару
Сторонники экс-президента Бразилии Болсонара ворвались в Конгресс, Верховный суд и дворец правительства Планальто, - СМИ
23:06
Ровно три года назад Иран сбил украинский самолет со 176 людьми на борту
22:48
Пентагон определил, какую модификацию M2 Bradley получит Украина
22:14
Аналитика
Сергей Згурец
РФ разбивается об украинскую оборону в Бахмуте. Колонка Сергея Згурца
21:52
Люди Онуфрия боятся "сглаза" и защищают себя "боевой магией", - Соня Кошкина
21:49
Обстрелы украинских городов во время "перемирия" в очередной раз продемонстрировали миру ложь РФ, - Зеленский
21:34
Зеленский: Соледар и Бахмут держатся, туда будут переброшены дополнительные подразделения
21:03
Денис Тарасов (Запорожье)
Отдал жизнь за Украину экс-кандидат в мэры Запорожья, адвокат Денис Тарасов
20:59
Подоляк
Официально предлагаем Грузии передать нам Саакашвили, - Подоляк
20:31
Румыния планирует предоставить украинским беженцам бесплатный проезд на 5 дней
20:25
Россияне через мобильную игру пытались привлечь украинских детей к шпионажу
20:00
OPINION
Орбан завидует Путину
19:54
Папа Франциск просит молиться за матерей погибших воинов: "как за украинских, так и за русских"
19:13
ВСУ сбили три вертолета оккупантов, а россияне расстреляли 6 человек, которые хотели сдаться в украинский плен - Генштаб
18:59
Эксклюзив
В 2023 году в Украине серьезно упадет рождаемость, – академик НАН Либанова
18:33
На Одесчине уничтожили противокорабельную мину
18:18
Швеция заявила, что Турция выдвигает слишком много условий для вступления в НАТО
18:05
OPINION
Победа в этой войне с Россией должна иметь украинский вариант
18:01
Латвия
В Латвии предлагают изменить закон о репатриации из-за повышенного интереса со стороны граждан России
18:00
Минобороны Беларуси объявило о проведении совместных авиаучений с Россией
17:37
Заявление о якобы уничтожении украинских военных в Краматорске является информационной операцией Минобороны РФ, - пресс-секретарь ВСУ
16:39
Обновлено
Украина вернула из плена 50 военных, среди которых воины из Мариуполя и Чернобыльской АЭС
16:32
Обладатель "Золотого мяча" ван Бастен объяснил, почему Месси хуже Марадоны, Пеле и Кройфа
16:27
На Херсонщине местный житель подорвался на российской мине
16:23
Российская армия ударила из артиллерии по приграничью Черниговщины
16:17
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать потепления
16:08
Одесчина получила 208 генераторов от Объединенных Арабских Эмиратов
16:01
OPINION
"Прекрасную Россию будущего" будут строить зеки
15:55
Эксклюзив
Критическая точка битвы за Бахмут еще не пройдена, - офицер ВСУ Березовец
15:40
Майк Тайсон
Майк Тайсон спрогнозировал, кто станет новым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе
15:31
Ольга Стефанишина
Независимо от ситуации на фронте правительство в этом году обеспечит все социальные выплаты, - Стефанишина
15:15
В оккупированном Донецке горит металлопрокатный завод, а в Рубежном уничтожено общежитие с оккупантами, - СтратКом ВСУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV