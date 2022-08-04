Об этом сообщил Стратком ВСУ в телеграмме .

На станции Климово и Суземка Брянской области прибывают эшелоны танков Т-80 из 239 ЦЗМР (богучар) 20А Восточного военного округа, а в Суджу и Льгово-Киевский Курской области едут эшелоны 144 мотострелковой дивизии с танками 18-й мотострелков.

"Количество сил и средств российских оккупационных войск у границы с Сумской и Черниговской областью недостаточно для открытия, скажем так, второго фронта. Но этот состав может быть переброшен с целью активизации действия на границе, отвлекающих внимание ВСУ", - подчеркнули в ведомстве.

В ВСУ добавили, что сейчас россиянам не хватает ресурсов для открытия второго фронта. Однако постоянной демонстрацией угрозы наступления они могут сковывать украинскую армию, чтобы уменьшить ее контрнаступательный потенциал.

"Отдельно хотелось бы отметить, что с этой целью будет использоваться ресурс не столько "родных" подразделений Брянской и Курской областей, а сборная солянка из Ельни, Богучара и Советской", - отметили в Страткоме.

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