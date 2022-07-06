РФ перебрасывает на Харьковское направление военных из Западного округа
Российское руководство перебрасывает на Харьковское направление военных из Западного округа
Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.
Сиверское направление
Ситуация без существенных изменений. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку с использованием беспилотника.
Харьковское направление
Россия перегруппировывает войска из Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново. Нанес авиаудар вблизи Рубежного. Вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка наши воины успешно отбили.
Славянское направление
Противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск.
Россия обстреляла из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвинкового, Карнауховки и Большой Камышевахи.
Оккупанты наступали на направлении Довгенькое - Мазановка. Получили отпор наших воинов. С потерями отошли.
Краматорское направление
РФ пытается захватить населенные пункты Верхнекаменное и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанесли авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.
Бахмутское направление
Россия стремится улучшить тактическое положение и установить полный контроль дороги Бахмут – Лисичанск. Совершили артиллерийские обстрелы в районах Спирного, Выемки и Веселого.
Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское наши воины остановили и заставили захватчиков отойти.
Ситуация на Востоке
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанесен авиаудар неподалеку Марьинки.
Ситуация на Юге
Противник пытается удержать занятые рубежи. Ведение артиллерийских обстрелов наших войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница.
- 6 июля российский агрессор по артиллерии и реактивным системам залпового огня нанес удары по Криворожью.
- От многочисленных обстрелов пострадал Бериславский район в Херсонской области.
- Российский враг разместил в Черном море наготове флот из 3 надводных и 2 подводных ракетных носителя.
- Белорусские военные проводят мероприятия по инженерному оборудованию позиций на Волынском и Ривненском направлениях.
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