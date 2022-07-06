Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Сиверское направление

Ситуация без существенных изменений. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку с использованием беспилотника.

Харьковское направление

Россия перегруппировывает войска из Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново. Нанес авиаудар вблизи Рубежного. Вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка наши воины успешно отбили.

Славянское направление

Противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск.

Россия обстреляла из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвинкового, Карнауховки и Большой Камышевахи.

Оккупанты наступали на направлении Довгенькое - Мазановка. Получили отпор наших воинов. С потерями отошли.

Краматорское направление

РФ пытается захватить населенные пункты Верхнекаменное и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанесли авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.

Бахмутское направление

Россия стремится улучшить тактическое положение и установить полный контроль дороги Бахмут – Лисичанск. Совершили артиллерийские обстрелы в районах Спирного, Выемки и Веселого.

Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское наши воины остановили и заставили захватчиков отойти.

Ситуация на Востоке

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанесен авиаудар неподалеку Марьинки.

Ситуация на Юге

Противник пытается удержать занятые рубежи. Ведение артиллерийских обстрелов наших войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница.

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