Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.

Россия опрокидывает из Крыма сухопутные войска, авиацию и морские силы.

"С Крымского полуострова РФ перебрасывает свои силы - не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты. Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники - около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град", – говорится в отчете ОВА.

Где находится Мелитополь?

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