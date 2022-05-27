РФ перебрасывает из Крыма сухопутные войска, авиацию и морские силы: в сторону Мелитополя проехали 20 установок "Град"
Россия перебрасывает силы с оккупированного полуострова Крым, 26 мая в сторону Мелитополя проехали 20 установок залпового огня "Град"
Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.
Россия опрокидывает из Крыма сухопутные войска, авиацию и морские силы.
"С Крымского полуострова РФ перебрасывает свои силы - не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты. Также известно, что в сторону Мелитополя из Крыма проехала колонна военной техники - около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град", – говорится в отчете ОВА.
Где находится Мелитополь?
- 24 мая оккупанты похитили из собственного дома главу Кирилловского сельсовета Ивана Малеева . Позже взяли в плен и его покровителя.
- 25 мая в Генштабе сообщили, что российский агрессор активно готовится к наступательным действиям в Новопавловском и Запорожском направлениях Украины.
- В медучреждениях аннексированного Крыма располагается значительное количество раненых российских оккупантов .
- В поселок Кирилловка, расположенный в Запорожской области , зашло 30 единиц российской техники.
- Вчера, 25 мая, в Мелитополь прибыл эшелон устаревших российских танков Т-62.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.61
Покупка 34.61Продажа 35.91
-
EUR
Покупка 36.33Продажа 38.11
- Актуальное
- Важное