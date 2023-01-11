Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание, что 8 января 2023 года министерство обороны Беларуси объявило о проведении в стране с 16 января по 1 февраля совместных российско-белорусских летно-тактических учений.

По состоянию на 8 января было зафиксировано прибытие 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных Ми-24 и Ка-52. На авиабазе Мачулищи под Минском также приземлились несколько самолетов с отметками Z.

"Новое размещение российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. Несмотря на то, что Россия удерживает в Беларуси большое количество сил, они в основном привлечены к учениям. Вряд ли они станут надежной наступательной силой", - пришли к выводу в разведке Британии.

8 января министерство обороны Беларуси объявило о проведении совместных с Россией летно-тактических учений с 16 января по 1 февраля.

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