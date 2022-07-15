РФ парой бомбардировщиков Су-24 пыталась добить остатки техники на Змеином

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В нашей зоне ответственности напряженная, но контролируемая. Противник продолжает ведение оборонных действий, а также применяет ракетные и авиационные удары", - говорится в сообщении.

Российские обстрелы

Вертолетными парами враг наносил удары утром и в полдень по северу Херсонщины, пытаясь поразить наши позиции, но успеха не имел, был вынужден уклоняясь от огня - отступить

Вражеский истребитель Су-35 трижды пытался атаковать ракетами класса "воздух – воздух" наши штурмовики в небе над Новой Каховкой. Потерь нашей авиации нет.

Парой тактических бомбардировщиков Су-24 противник предпринял попытку добить остатки техники, которые брошены ими на острове Змеином. С нашей стороны потерь не было, а вражеский самолет возвращался для проведения разведки результатов своего удара по Змеиному.

Днем, еще не расчищенные от утреннего обстрела жилые кварталы Баштанки подверглись повторному обстрелу пятью реактивными снарядами РСЗО "Смерч". Человеческих утрат нет.

Утром тяжелой 152 мм ствольной артиллерией был обстрелян Зеленодольск. Попадание зафиксировано в парковую зону санаторно-профилактического комплекса и на территории лицея. Несколько домов вокруг повреждены. Критических разрушений, утрат гражданских нет.

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