РФ панически ищет резервы и просит помощи в странах ОДКБ, – Подоляк

Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

"25-й день войны. Из-за провалов в наступлении РФ перешла к более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы "Кинжал" и "Бастион". Также Россия панически ищет резервы живой силы – стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ" , – говорится в сообщении.