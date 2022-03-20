РФ панически ищет резервы и просит помощи в странах ОДКБ, – Подоляк
Российская федерация применяет для ударов по мирным городам разрушительную артиллерию, системы "Кинжал" и "Бастион" и просит о помощи страны ОДКБ
Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.
"25-й день войны. Из-за провалов в наступлении РФ перешла к более разрушительной артиллерии: по мирным городам применяются системы "Кинжал" и "Бастион". Также Россия панически ищет резервы живой силы – стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ" , – говорится в сообщении.
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