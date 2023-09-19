РФ отводит военные корабли из Севастопольской бухты, - движение АТЕШ
Россия отвела часть военных кораблей из Севастопольской бухты, а другую готовит к выводу
Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
Агент движения провел разведку одной из стоянок военных кораблей РФ между малыми бухтами "Доковая" и "Голландия" и сообщил, что часть российских военных кораблей "уже отведена, а часть готовится к этому".
Проведя разведку вокруг стоянки, движение сообщает, что на подъезде установлен контрольно-пропускной пункт, а гражданских жителей на территорию объекта, с начала войны закрытого для военных нужд, не пускают. На стоянке есть только военные корабли.
"Российские военные корабли приняли единственно правильное решение – уйти из Севастополя. Желаем всем войскам принять такое же. Иначе им не спастись", - пишет "Атеш".
Фото: Атеш
Фото: Атеш
Фото: Атеш
- 16 сентября Владимир Заблоцкий, военно-морской эксперт Defense Express, капитан первого ранга в отставке, заявил, что у украинской армии есть средства, чтобы атаковать врага где угодно в Черном море, зоны комфорта у них больше нет.
- 16 сентября глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Украина получит больше беспилотников и сможет чаще атаковать российские корабли.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.76 Покупка 37.76Продажа 38.53
- EUR Покупка 40.5Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное