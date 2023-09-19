РФ отводит военные корабли из Севастопольской бухты, - движение АТЕШ

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Агент движения провел разведку одной из стоянок военных кораблей РФ между малыми бухтами "Доковая" и "Голландия" и сообщил, что часть российских военных кораблей "уже отведена, а часть готовится к этому".

Проведя разведку вокруг стоянки, движение сообщает, что на подъезде установлен контрольно-пропускной пункт, а гражданских жителей на территорию объекта, с начала войны закрытого для военных нужд, не пускают. На стоянке есть только военные корабли.

"Российские военные корабли приняли единственно правильное решение – уйти из Севастополя. Желаем всем войскам принять такое же. Иначе им не спастись", - пишет "Атеш".

Фото: Атеш

Фото: Атеш

Фото: Атеш