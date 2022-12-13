РФ отводит оккупантов из районов двух населенных пунктов и проводит ротацию на Херсонском направлении, - Генштаб
Из районов Новониколаевки и Михайловки Херсонской области Россия отводит свои войска
Об этом передает Генштаб ВСУ в утренней сводке 13 декабря.
Так, на Херсонском направлении командование российских оккупационных войск осуществляет ротацию отдельных подразделений. Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно освобожденные местными жителями помещения.
"Кроме того, 10-11 декабря, отмечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области", - отмечают в Генштабе.
- За сутки 10 декабря военные РФ 45 раз обстреляли территорию Херсонщины, в областном центре оккупанты попали в родильное отделение и инфраструктурный объект.
- 12 декабря глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова сообщила, что минометным огнем оккупанты уничтожают Херсон.
- Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, в эфире Еспресо отметил, что враг видит в реке Днепр большое природное препятствие, которое очень сложно для форсирования, поэтому бросает усилия на строительство защитных сооружений. Но из-за строительства врагом линий обороны на левобережье Херсона в Крыму возник дефицит бетона.
- В течение дня 12 декабря россияне несколько раз атаковали Херсон, попали по жилым микрорайонам и медицинским учреждениям. Есть погибшие и раненые.
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