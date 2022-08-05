РФ отрицает возможность контрнаступления ВСУ, манипулируя материалами западных СМИ, - Центр при СНБО
Российские пропагандисты исключают возможность контрнаступления Украины, манипулируя материалами Financial Times, Libération и El País
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .
"Российская пропаганда отрицает возможность контрнаступления украинскими военными. В качестве якобы доказательств того, что Украина не имеет возможности осуществлять контрнаступление на любом участке линии фронта, кремлевские медиа манипулируют материалами западных СМИ", - отметили в ЦПИ.
Ссылаясь на статьи Financial Times, Libération, El País, россияне подают как свершившийся факт собственный вывод о том, что Украина якобы не рассчитывает получить достаточно оружия от международных партнеров и не планирует контрнаступления.
"На самом же деле перечисленные медиа пишут о том, как тяжелое вооружение, которое поставляет (или планирует поставлять) Украине и другая страна, может изменить ситуацию на поле боя", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.
Россия использует механизм "констатации факта" и представляет внутреннему потребителю эту информацию как несомненную.
"Отметим, что на 1 августа ВСУ деоккупировали 46 населенных пунктов Херсонщины", - отметили в Центре при СНБО.
- 1 августа в разведке рассказали о первом важном результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области: он заставил россиян перебрасывать войска из других направлений на Юг Украины.
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